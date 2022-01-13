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В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

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Красноярск
15:17 13 Января 2022
красноярск, некролог
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В Красноярске на 81-м году скончался заслуженный врач РФ, бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган. Он первым в городе начал лечить переломы по методике Илизарова, в тот момент являвшейся передовой.

Борис Коган окончил КрасГМУ в 1965 году, после чего пришел работать травматологом в Городскую больницу № 1. В 1973 году он стал заместителем главврача по хирургии в недавно построенной БСМП и возглавлял хирургическую службу больницы на протяжении 16 лет.

Прощание с ним состоится 14 января с 12 до 13 часов в актовом зале больницы по адресу: улица Курчатова, 17.

Фото: минздрав Краснярского края

 

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