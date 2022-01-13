13 января
Красноярск
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

Главная Общество
Красноярск
15:03 13 Января 2022
туризм, красноярск, в красноярском крае, общество, губернатор
версия для печати Ico_print

Данное решение принял губернатор Красноярского края Александр Усс во время совещания о развитии данной отрасли. В должности заместителя руководителя администрации губернатора Юлия Верхушина будет курировать развитие креативного сектора и туризм, сообщается на сайте правительства края.

Креативные предприниматели получат поддержку своих проектов. В частности, льготные условия аренды мастерских и рабочих пространств, помощь в продвижении продуктов и в выходе на новые рынки, образовательные программы, гранты на открытие дела и обучение.

Как отмечает Юлия Верхушина, меры поддержки позволят вывести существующие проекты на другой уровень, а также дать старт новым индустриям, увеличить количество занятых, создать рабочие места в этой сфере.

В Красноярском крае в этом секторе работают свыше пяти тысяч организаций. Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по вкладу в креативную экономику. Самые большие объёмы выручки — в сферах разработки программного обеспечения, рекламы, издательского дела и архитектуры, кроме этого, перспективными для края направлениями признаны гастрономия, event-индустрия, ремесло, мода и дизайн.

Фото: instagram.com/julia_verh/

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

13 Января 2022 г.
Он первым в городе начал лечить переломы по методике Илизарова
Новости Красноярска: На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

13 Января 2022 г.
В альбом вошли шесть вдохновляющих произведений
Новости Красноярска: Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

13 Января 2022 г.
Ролики собирают от 40 тысяч просмотров
Новости Красноярска: Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

13 Января 2022 г.
После выхода, нарушителю придётся оплатить штраф
Новости Красноярска: Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

13 Января 2022 г.
Левобережный регоператор подвел итоги праздничных дней
Новости Красноярска: На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

13 Января 2022 г.
В ночь с 13 на 14 января ожидается от −25 до −27°C
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru