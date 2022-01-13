Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

Данное решение принял губернатор Красноярского края Александр Усс во время совещания о развитии данной отрасли. В должности заместителя руководителя администрации губернатора Юлия Верхушина будет курировать развитие креативного сектора и туризм, сообщается на сайте правительства края.

Креативные предприниматели получат поддержку своих проектов. В частности, льготные условия аренды мастерских и рабочих пространств, помощь в продвижении продуктов и в выходе на новые рынки, образовательные программы, гранты на открытие дела и обучение.

Как отмечает Юлия Верхушина, меры поддержки позволят вывести существующие проекты на другой уровень, а также дать старт новым индустриям, увеличить количество занятых, создать рабочие места в этой сфере.

В Красноярском крае в этом секторе работают свыше пяти тысяч организаций. Регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе по вкладу в креативную экономику. Самые большие объёмы выручки — в сферах разработки программного обеспечения, рекламы, издательского дела и архитектуры, кроме этого, перспективными для края направлениями признаны гастрономия, event-индустрия, ремесло, мода и дизайн.

Фото: instagram.com/julia_verh/