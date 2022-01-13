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В Красноярске оштрафовали предпринимателя за продажу ветеринарных препаратов без лицензии

Главная Общество
Красноярск
15:33 13 Января 2022
красноярск, общество, россельхознадзор, штраф
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В октябре специалисты Управления Россельхознадзора установили факт реализации ветеринарных лекарственных средств в красноярском зоомагазине, принадлежащем ИП Кривец В.В. У предпринимателя не было лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Как сообщается на сайте Россельхознадзора, из оборота изъяли 15 наименований (33 единицы) лекарств.

Суд приговорил В.В. Кривеца к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) при обращении лекарственных средств для ветеринарного применения). Назначено административное наказание в виде штрафа. Изъятые препараты направлены на уничтожение.

Фото: © Михаил Воскресенский / РИА Новости 

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