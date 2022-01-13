13 января
Красноярск
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

Главная Общество
Красноярск
14:47 13 Января 2022
альбом, красноярск, общество, творчество
версия для печати Ico_print

Полина Мельникова выпустила второй музыкально-поэтический альбом под названием «22».

На всех цифровых площадках (iTunes, Spotify, Boom, MediaMarkt, YouTube, ВКонтакте, Shazam и др.) состоялся релиз новогоднего альбома стихов «22» автора-исполнителя Полины Мельниковой. В альбом вошли шесть вдохновляющих жить и творить произведений. Музыку написал пианист Дмитрий Шеметов.

Напомним, Полина — автор-исполнитель #pm_rifma, создатель проекта «Рифмы Красноярска», двух музыкально-поэтических перформансов «О любви, которой не было» и «Бокальчик игристого с постскриптумом». Она рифмует жизнь и доводит «до мурашек» выступлениями под живую музыку. Пишет она с 9 лет, за это время у неё накопилось более 300 произведений.

Фото: © Полина Мельникова

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

13 Января 2022 г.
Он первым в городе начал лечить переломы по методике Илизарова
Новости Красноярска: Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

13 Января 2022 г.
Регион занимает второе место в СФО по вкладу в креативную экономику
Новости Красноярска: Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

13 Января 2022 г.
Ролики собирают от 40 тысяч просмотров
Новости Красноярска: Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

13 Января 2022 г.
После выхода, нарушителю придётся оплатить штраф
Новости Красноярска: Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

13 Января 2022 г.
Левобережный регоператор подвел итоги праздничных дней
Новости Красноярска: На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

13 Января 2022 г.
В ночь с 13 на 14 января ожидается от −25 до −27°C
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

10 Января 2022 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru