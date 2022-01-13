На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

Полина Мельникова выпустила второй музыкально-поэтический альбом под названием «22».

На всех цифровых площадках (iTunes, Spotify, Boom, MediaMarkt, YouTube, ВКонтакте, Shazam и др.) состоялся релиз новогоднего альбома стихов «22» автора-исполнителя Полины Мельниковой. В альбом вошли шесть вдохновляющих жить и творить произведений. Музыку написал пианист Дмитрий Шеметов.

Напомним, Полина — автор-исполнитель #pm_rifma, создатель проекта «Рифмы Красноярска», двух музыкально-поэтических перформансов «О любви, которой не было» и «Бокальчик игристого с постскриптумом». Она рифмует жизнь и доводит «до мурашек» выступлениями под живую музыку. Пишет она с 9 лет, за это время у неё накопилось более 300 произведений.

Фото: © Полина Мельникова