Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

Суд назначил штраф красноярцу за неисполнение распоряжения судебного пристава, но он не оплатил его и получил 10 суток административного ареста.

Как сообщается на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю, находясь в суде, мужчина начал вести себя агрессивно и выражаться нецензурной бранью. Требования судебных приставов прекратить действия, он проигнорировал, за что на мужчину составили протокол по ч. 2. ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Штраф нарушитель должен был оплатить в 60-дневный срок, но он этого не сделал. Тогда судебные приставы привлекли гражданина к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В результате было назначено мужчине 10 суток ареста.

После выхода из спецприёмника, нарушителю всё равно придётся оплатить штраф.

Фото: © Владимир Корнев / РИА Новости