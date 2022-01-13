13 января
Красноярск
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

Главная Общество
Красноярск
14:30 13 Января 2022
красноярск, общество, происшествия, штраф
версия для печати Ico_print

Суд назначил штраф красноярцу за неисполнение распоряжения судебного пристава, но он не оплатил его и получил 10 суток административного ареста.

Как сообщается на сайте ГУФССП России по Красноярскому краю, находясь в суде, мужчина начал вести себя агрессивно и выражаться нецензурной бранью. Требования судебных приставов прекратить действия, он проигнорировал, за что на мужчину составили протокол по ч. 2. ст. 17.3 КоАП РФ «Неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Штраф нарушитель должен был оплатить в 60-дневный срок, но он этого не сделал. Тогда судебные приставы привлекли гражданина к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В результате было назначено мужчине 10 суток ареста.

После выхода из спецприёмника, нарушителю всё равно придётся оплатить штраф.

Фото: © Владимир Корнев / РИА Новости

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

13 Января 2022 г.
Он первым в городе начал лечить переломы по методике Илизарова
Новости Красноярска: Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

13 Января 2022 г.
Регион занимает второе место в СФО по вкладу в креативную экономику
Новости Красноярска: На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

13 Января 2022 г.
В альбом вошли шесть вдохновляющих произведений
Новости Красноярска: Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

13 Января 2022 г.
Ролики собирают от 40 тысяч просмотров
Новости Красноярска: Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

13 Января 2022 г.
Левобережный регоператор подвел итоги праздничных дней
Новости Красноярска: На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

13 Января 2022 г.
В ночь с 13 на 14 января ожидается от −25 до −27°C
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru