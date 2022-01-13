Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки на контейнерные площадки уже 5 января. Об этом рассказал левобережный региональный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания». В целом же, отметили там, эти праздники оказались «чище», чем в предыдущие годы.

Всего с левобережной зоны за девять дней нового года на полигон отправилось 5,3 тысячи тонн мусора, тогда как в прошлом году за это же время вывезли 8000 тонн. В пиковые дни – 3 и 5 января – вывезли 718 тонн и 697 тонн соответственно. Все это время на линию ежедневно выходили от 50 до 57 автомобилей в день. В прошлые годы за праздники в среднем вывозили по 700 тонн в день, в пиковые дни – по 800 тонн.

Традиционно в новогодние выходные жители города избавлялись от мебели – диваны и шкафы выносят «на помойку» так же регулярно, как и прежде. Как обычно, в контейнерах и рядом с ними было много игрушек и подарочных упаковок.

К оперативной уборки площадок в компании заранее подготовились: сделали учет и распределение ресурсов машин, а также составили дополнительный резерв транспорта сверх того, что есть, на случай экстренных ситуаций. Напомним, в последнюю декаду декабря левобережный оператор выпустил на линии семь только что приобретенных машин – пять в Красноярске и по одной в Большемуртинском и Емельяновском районах. Кроме этого, на открытых контейнерных площадках на время каникул установили дополнительные восьмикубовые мульды, а на проблемных площадках увеличили частоту вывоза до двух раз в день.

«Конечно, не обошлось без проблем. Но они уже привычные и тоже, можно сказать, традиционные. Люди на праздники оставляли машины во дворах, из-за чего кое-где было сложно проехать к бакам. Дворники не везде вовремя выкатывали контейнеры. Проезды не везде подсыпаны, гололед. Было несколько случаев, когда в контейнеры складывали строительный мусор, и приходилось привлекать спецтранспорт. Ну и отдельный фактор – неостывшая зола. Мусор загорается, его приходится тушить, а потом содержимое контейнеров замерзает и выгрузить отходы практически невозможно», – рассказали в «Красноярской рециклинговой компании».

Еще один итог праздников - увеличение раздельно собранных отходов. За 10 праздничных дней подрядчики «КРК» вывезли 6,56 тонны пластика и 12,5 тонны стекла.