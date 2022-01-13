13 января
Красноярск
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки уже 5 января

Главная Общество
Красноярск
14:15 13 Января 2022
красноярск, мусор
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Красноярцы начали выбрасывать новогодние елки на контейнерные площадки уже 5 января. Об этом рассказал левобережный региональный оператор по обращению с ТКО «Красноярская рециклинговая компания». В целом же, отметили там, эти праздники оказались «чище», чем в предыдущие годы.

Всего с левобережной зоны за девять дней нового года на полигон отправилось 5,3 тысячи тонн мусора, тогда как в прошлом году за это же время вывезли 8000 тонн. В пиковые дни – 3 и 5 января – вывезли 718 тонн и 697 тонн соответственно. Все это время на линию ежедневно выходили от 50 до 57 автомобилей в день. В прошлые годы за праздники в среднем вывозили по 700 тонн в день, в пиковые дни – по 800 тонн.

Традиционно в новогодние выходные жители города избавлялись от мебели – диваны и шкафы выносят «на помойку» так же регулярно, как и прежде. Как обычно, в контейнерах и рядом с ними было много игрушек и подарочных упаковок.

К оперативной уборки площадок в компании заранее подготовились: сделали учет и распределение ресурсов машин, а также составили дополнительный резерв транспорта сверх того, что есть, на случай экстренных ситуаций. Напомним, в последнюю декаду декабря левобережный оператор выпустил на линии семь только что приобретенных машин – пять в Красноярске и по одной в Большемуртинском и Емельяновском районах. Кроме этого, на открытых контейнерных площадках на время каникул установили дополнительные восьмикубовые мульды, а на проблемных площадках увеличили частоту вывоза до двух раз в день.

«Конечно, не обошлось без проблем. Но они уже привычные и тоже, можно сказать, традиционные. Люди на праздники оставляли машины во дворах, из-за чего кое-где было сложно проехать к бакам. Дворники не везде вовремя выкатывали контейнеры. Проезды не везде подсыпаны, гололед. Было несколько случаев, когда в контейнеры складывали строительный мусор, и приходилось привлекать спецтранспорт. Ну и отдельный фактор – неостывшая зола. Мусор загорается, его приходится тушить, а потом содержимое контейнеров замерзает и выгрузить отходы практически невозможно», – рассказали в «Красноярской рециклинговой компании». 

Еще один итог праздников - увеличение раздельно собранных отходов. За 10 праздничных дней подрядчики «КРК» вывезли 6,56 тонны пластика и 12,5 тонны стекла. 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

В Красноярске скончался бывший заместитель главврача по хирургии БСМП Борис Коган

13 Января 2022 г.
Он первым в городе начал лечить переломы по методике Илизарова
Новости Красноярска: Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

Развитием креативных индустрий в Красноярском крае будет заниматься Юлия Верхушина

13 Января 2022 г.
Регион занимает второе место в СФО по вкладу в креативную экономику
Новости Красноярска: На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

На цифровых площадках вышел новый альбом стихов красноярки Полины Мельниковой

13 Января 2022 г.
В альбом вошли шесть вдохновляющих произведений
Новости Красноярска: Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

Слепой дедушка из Новосибирска стал звездой тиктока, играя Металлику и Нирвану в гаражах

13 Января 2022 г.
Ролики собирают от 40 тысяч просмотров
Новости Красноярска: Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

Красноярец не оплатил штраф и оказался в спецприёмнике

13 Января 2022 г.
После выхода, нарушителю придётся оплатить штраф
Новости Красноярска: На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

На Старый Новый год в Красноярске ударит почти 30-градусный мороз

13 Января 2022 г.
В ночь с 13 на 14 января ожидается от −25 до −27°C
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Умер телеведущий Михаил Зеленский

Умер телеведущий Михаил Зеленский

12 Января 2022 г.
Он скончался в Доминиканской республике
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru