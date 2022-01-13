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На экспорт из Красноярского края за год отправлено более 194 тысяч тонн зерна и семян рапса

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Красноярск
13:24 13 Января 2022
экспорт, общество, в красноярском крае, зерно
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В 2021 году специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю было проконтролировано более 1,3 млн тонн зерна, масличных культур и продуктов переработки. Это на 17 % больше, чем за 2020 год.

Значительную долю экспортируют в Монголию — 98,8 тыс. т зерна и 0,5 тыс. т рапса. В Китай отправлено 15,1 тыс. т зерна и 25,8 тыс. т рапса, в Беларусь — 29,4 тыс. т рапса, в Киргизию — 10,2 тыс. т зерна, в Казахстан — 8,3 тыс. т зерна и 0,3 тыс. т рапса, в Азербайджан — 1,2 тыс. т зерна.

На экспорт отгружено свыше 194,1 тысячи тонн зерна, продуктов его переработки и семян рапса (основной объём экспорта приходится на пшеницу — 119,8 тыс. т, рапс — 56 тыс. т и овёс — 12,1 тыс. т, ячмень — 1,6 тыс. т).

При внутрироссийских перевозках было проконтролировано 1,2 млн т зерна, продуктов его переработки, рапса, сои и гороха. Это на 25 % больше, чем в 2020 году. Основные регионы поставки зерна из Красноярского края — Псковская, Ленинградская, Челябинская, Калининградская области, г. Санкт-Петербург. В морские порты г. Санкт-Петербурга и г. Новороссийска для отправки на экспорт отгружено более 50,1 тыс. тонн зерна.

Кроме этого, проконтролировано 153,5 тыс. т зерна, перемещаемого из карантинных фитосанитарных зон внутри Красноярского края.

Отгруженная подкарантиннная продукция соответствовала требованиям стран назначения. Поставленные на экспорт партии, приняты импортёрами.

Фото: © Кирилл Брага / РИА Новости

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