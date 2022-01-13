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Житель Норильска украл из магазина плюшевого медведя, которого хотел подарить даме

Главная Общество
Красноярск
13:12 13 Января 2022
норильск, общество, происшествия, грабеж
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2 января утром в цветочный магазин Норильска пришёл пьяный мужчина. Он быстро определился с покупкой, но рассчитываться за плюшевого медведя за 6 тысяч рублей не собирался. Злоумышленник похитил игрушку и скрылся.

Подозреваемым оказался мужчина 1986 года рождения. Как оказалось, похищенная игрушка предназначалась даме в качестве новогоднего презента. Мужчину задержали в аэропорту.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание, которое может грозить по статье — лишение свободы на срок до четырёх лет.

Свои действия мужчина объяснил состоянием опьянения. Ведётся следствие.

Фото: норильск.24.мвд

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