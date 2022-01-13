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В Красноярском крае госавтоинспекторы оказали помощь дальнобойщику

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Красноярск
12:55 13 Января 2022
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В районе ст. Кача застрял грузовик Volvo с полуприцепом. Экипаж ДПС выехал на помощь. Связавшись, по сотовой связи, с 53-летним водителем, полицейские выяснили, что мужчина пропускал легковой автомобиль, выезжающий из садового общества. Двигаясь задним ходом, он упёрся в сугроб и погряз в снежной ловушке. Выбраться самому у него не получилось.

Для помощи полицейские привлекли жителя из соседнего села. У него имелась тяжёлая техника. Пока он отбуксировал Volvo, госавтоинспекторы обеспечивали безопасность на дороге.

Фото: 24.мвд.рф

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