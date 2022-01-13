В Красноярске верующие совершили автомобильный крестный ход против короновируса

В Красноярске верующие совершили автомобильный крестный ход против коронавируса. Они посетили поклонные кресты в Солнечном и Дрокино и совершили молебны о единстве Православной Церкви и об избавлении от «губительного поветрия». На это их благословил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

Поездка состоялось 8 января. Подобный крестный ход уже организовывали в самом начале пандемии. Служители Церкви призвали верующих не унывать и чаще обращаться к житиям святых, а также отечественной литературе.

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