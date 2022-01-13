Cвалку в Енисейске включили в реестр объектов накопленного вреда

Несанкционированную свалку под Енисейском внесли в реестр объектов накопленного вреда, сообщается на сайте краевого правительства.

На территории площадью 7,6 га размещено более 100 тысяч кубометров твёрдых отходов. Анализ почвы показал превышения по загрязняющим веществам, таким как цинк, медь, нефтепродукты.

Следующим этапом станет создание проекта по ликвидации свалки и восстановлению земельного участка. Деньги на это выделят из федерального бюджета.

Напомним, что в прошлом году в реестр включили лигнинохранилище в Канске и несанкционированную свалку ТКО в Дудинке. Кроме того, в этом году в список внесут незаконную свалку в северной части Минусинска.

Напомним, что в 2021 году выявлено 1 149 нарушений экологического законодательства. Общая сумма штрафов – около 34,7 млн рублей. Нарушители нанесли вред окружающей среде на 1,5 млрд рублей. Иски на возмещение ущерба поданы в судебные инстанции.

Фото: ©РИА новости / Григорий Сысоев