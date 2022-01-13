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Предприниматели и самозанятые Красноярского края получат 180 миллионов рублей

Главная Общество
Красноярск
12:20 13 Января 2022
субсидии, правительство, общество, в красноярском крае, бизнес
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Как сообщается на сайте правительства Красноярского края, в госпрограмме края «Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности» предварительно распределены 80 млн рублей между 58 территориями для адресной поддержки предпринимателей и для самозанятых. Средства в территории агентство развития малого и среднего предпринимательства направит до 15 февраля. В муниципалитетах объявят о старте конкурсов не позднее 1 марта. По итогам определятся получатели финансовой поддержки.

Предприниматели и самозанятые смогут возместить часть затрат. Например, затраты, связанные с подключением к инженерной инфраструктуре, ремонтом помещения, приобретением оборудования, средств индивидуальной защиты и антисептических средств и другие.  Предприниматели компенсируют затраты до 500 тысяч рублей, самозанятые — до 100 тысяч рублей.

Также ещё 100 млн рублей предусмотрены для финансирования инвестпроектов малого и среднего бизнеса муниципалитетов. С 12 января по 10 февраля необходимо представить в агентство свои заявки. Конкурсная комиссия будет отбирать лучшие проекты для поддержки. Размер поддержки одного инвестиционного проекта — от 300 тысяч до 15 млн рублей. За счёт субсидии бизнес сможет возместить часть средств, потраченных на реализацию проектов в течение двух лет до подачи заявки на поддержку.

По словам Татьяны Бочаровой, руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края, в прошлом году мерой финансовой поддержки смогли воспользоваться только 19 муниципалитетов. Теперь субсидия позволит поддержать больше предпринимателей в территориях.

Фото: © Мария Девахина / РИА Новости

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