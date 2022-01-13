В Красноярском крае за два года планируют отремонтировать 33 школы

В России стартовала программа капитального ремонта школ. Красноярскому краю из федерального бюджета в 2022-2023 годах на эти цели выделено свыше 1,5 млрд рублей, ещё 800 млн рублей направят из регионального бюджета. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края. В планах капитально отремонтировать 33 школы. В этом году ремонт стартует в 31 школе, ещё в двух — в 2023 году. В частности, отремонтируют школы в Ачинске, Бородино, Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Берёзовском, Сухобузимском, Енисейском, Ермаковском, Новосёловском, Ирбейском, Уярском, Курагинском, Северо-Енисейском и Пировском районах.

После ремонта будет установлено современное учебное оборудование.

Создан федеральный общественный штаб для координации программы капитального ремонта, в который вошли представители общественности, школьники, учителя, родительское сообщество. Сформируют и региональные штабы.

— В Красноярском крае более тысячи школ. Около 20 % из них построены в советское время и нуждаются в капитальном ремонте. Федеральные средства помогут обновить инфраструктуру школ. В муниципалитетах мы уже начали отрабатывать вопросы организации образовательного процесса во время ремонта, — отметила министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

Фото: © Павел Львов / РИА новости