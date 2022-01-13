Арбитражный суд запретил застройщику из Емельяново привлекать деньги дольщиков

Арбитражный суд Красноярского края приостановил деятельность очередного застройщика, который нарушает сроки сдачи домов. Его заподозрили в обмане дольщиков.

Арбитражный суд Красноярского края приостановил на 6 месяцев деятельность застройщика ООО «ПСП», который стоит ЖК «Прованс» в центре поселка Емельяново. С иском обратился Стройнадзор летом прошлого года. По их данным, компания неоднократно нарушала закон об участии в долевом строительстве.

Так, нарушен срок ввода зданий в эксплуатацию 6 многоквартирных домов на ул. 2-х Борцов, а строительные работы не ведутся. 11 января судом было принято решение остановить деятельность компании.

Фото: © РИА Новости / Андрей Старостин