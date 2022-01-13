В Красноярском крае в СППК «Светлолобовский продукт» выявлены нарушения

Сотрудники Управления Роспотребнадзора во время проверки СППК «Светлолобовский продукт» выявили нарушения требований законодательства к проведению производственного контроля молочной продукции. Также, как оказалось, к работе допускаются люди без сведений о прохождении медосмотра, отсутствуют и сведения о профилактических прививках. Кроме этого, не представлены документы, подтверждающие проведение очистки, мойки, дезинфекции транспортного средства по транспортировке молока.

Должностному лицу назначен штраф 10 000 руб.

Выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости