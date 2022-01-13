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В Красноярском крае в СППК «Светлолобовский продукт» выявлены нарушения

Главная Общество
Красноярск
11:45 13 Января 2022
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Сотрудники Управления Роспотребнадзора во время проверки СППК «Светлолобовский продукт» выявили нарушения требований законодательства к проведению производственного контроля молочной продукции. Также, как оказалось, к работе допускаются люди без сведений о прохождении медосмотра, отсутствуют и сведения о профилактических прививках. Кроме этого, не представлены документы, подтверждающие проведение очистки, мойки, дезинфекции транспортного средства по транспортировке молока.

Должностному лицу назначен штраф 10 000 руб.

Выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком исполнения.

Фото: © Виталий Тимкив / РИА Новости

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