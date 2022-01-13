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В Красноярске в Центральном районе в 2,5 раза снизилось количество административных правонарушений

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Красноярск
11:23 13 Января 2022
мусор, нарушение, благоустройство, общество, красноярск, реклама, штрафы
Фотография © admkrsk.ru
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Административная комиссия Центрального района рассмотрела 655 административных дел (в 2020 году таких дел было 1 609, а в 2019-м — 1 844). Об этом рассказали в администрации города Красноярска.

​Сумма назначенных штрафов — 2,8 млн рублей. 2,3 млн рублей — это штрафы по одной статье за нарушения правил благоустройства (захламление территории, расклейка незаконной рекламы, парковка на газонах и т.д.). В числе привлечённых к ответственности — 54 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

Добровольно штрафы оплатили на сумму 1,6 млн рублей. В службу судебных приставов для принудительного взыскания передали 289 постановлений на сумму 795 тысяч рублей. В 2021 году процент добровольной оплаты начал расти.

— Второй год мы наблюдаем снижение нарушений. Сумма штрафов при этом практически не меняется. Объяснение этому простое – мы сосредоточили внимание на организациях-нарушителях, которые не соблюдают правила благоустройства. Штрафы для них по этой статье — до 100 тысяч рублей. Работу с нарушителями начинаем, естественно, с бесед, предупреждений, если диалог не складывается, в ход идут административные меры, — рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

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