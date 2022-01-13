«Реалити» тренинг Владимира Якубы пройдет В Красноярске

4 февраля в Красноярске пройдет тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум"(+18). Организатором мероприятия выступает Центр бизнес-мастерства "Харизма".
В результате тренинга вы научитесь:
- Продавать Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Закрывать сделки "на лету".
- Мастерски вести переговоры с учётом контекста и личности собеседника.
- Создавать «дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи.
- Пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса.
- Совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street.
- Легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения.
Фишки тренинга:
- Формат реалити
- Реальные кейсы
- Нетворкинг
- Четкий тайминг
Программа тренинга:
Стресс и настрой
Как работать в ситуации давления и потери энергии?
Что делать с «клиентамиманипуляторами?»
Телефонные продажи и живые звонки.
Реалити-звонок в отдел продаж или конкуренту компании-участника: «Анализ лучших/худших скриптов, речевых модулей, интонации, отработки возражений», «проверка работы менеджеров».
Система продаж.
17-ти модульная система построения бизнес-процесса в продажах. Старт и перехват инициативы. Управление диалогом вместо пассивных оборотов речи. Работа с ценой и убеждением.
Возражения после пандемии.
12+ новых техник отработки возражений.
Торг, переговоры по цене и перевод на встречу.
350 000 или 350 т.р.? Богатые всегда торгуются, а бедные нет, хотя должно быть наоборот. Отработка техник и реакций при работе с ценой. 4 ключевых подхода к работе с ценой.
Дожим клиента.
Дожим с клиентами, не берущими трубки. Закрывающие вопросы: скрипты для работы.
Продажи в переписке: WhatsApp, Telegram и др.
Правила и приёмы убеждения в WA. Отправка «догоняющих сообщений» в WhatsApp после переговоров. Возможности эмоционального влияния при текстовом общении.
Допродажи. Cross и Up.
Метод КДР, решение 3-х задач в допродажах. Как увеличить средний чек, поменяв скрипты переговоров? Как мягко предлагать ходовой и сопутствующий товар, принося пользу клиенту?
Мышления и страхи.
Стресс без АНМ (автоматических негативных мыслей).
Как избавляться от успокоительных и раздражающих факторов на
эмоциональном уровне?
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