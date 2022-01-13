«Реалити» тренинг Владимира Якубы пройдет В Красноярске

4 февраля в Красноярске пройдет тренинг в уникальном «реалити» формате известного бизнес-тренера в России Владимира Якубы - "Продажи на максимум"(+18). Организатором мероприятия выступает Центр бизнес-мастерства "Харизма".

В результате тренинга вы научитесь:

Продавать Больше, Быстрее, Дороже, Чаще. Закрывать сделки "на лету".

Мастерски вести переговоры с учётом контекста и личности собеседника.

Создавать «дожимающие» тексты после телефонного разговора или встречи.

Пробивать телефонные преграды, легко говорить с сотрудником любого уровня от секретаря до собственника бизнеса.

Совершать эффективные звонки и блестяще проводить встречи, делать продажи по щелчку пальцев, прямо как на Wall Street.

Легко составлять скрипт продаж, а если он у вас есть, то сможете улучшить его новыми ответами на любые возражения.

Фишки тренинга:

Формат реалити

Реальные кейсы

Нетворкинг

Четкий тайминг

Программа тренинга:

Стресс и настрой

Как работать в ситуации давления и потери энергии?

Что делать с «клиентамиманипуляторами?»

Телефонные продажи и живые звонки.

Реалити-звонок в отдел продаж или конкуренту компании-участника: «Анализ лучших/худших скриптов, речевых модулей, интонации, отработки возражений», «проверка работы менеджеров».

Система продаж.

17-ти модульная система построения бизнес-процесса в продажах. Старт и перехват инициативы. Управление диалогом вместо пассивных оборотов речи. Работа с ценой и убеждением.

Возражения после пандемии.

12+ новых техник отработки возражений.

Торг, переговоры по цене и перевод на встречу.

350 000 или 350 т.р.? Богатые всегда торгуются, а бедные нет, хотя должно быть наоборот. Отработка техник и реакций при работе с ценой. 4 ключевых подхода к работе с ценой.

Дожим клиента.

Дожим с клиентами, не берущими трубки. Закрывающие вопросы: скрипты для работы.

Продажи в переписке: WhatsApp, Telegram и др.

Правила и приёмы убеждения в WA. Отправка «догоняющих сообщений» в WhatsApp после переговоров. Возможности эмоционального влияния при текстовом общении.

Допродажи. Cross и Up.

Метод КДР, решение 3-х задач в допродажах. Как увеличить средний чек, поменяв скрипты переговоров? Как мягко предлагать ходовой и сопутствующий товар, принося пользу клиенту?

Мышления и страхи.

Стресс без АНМ (автоматических негативных мыслей).

Как избавляться от успокоительных и раздражающих факторов на

эмоциональном уровне?

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