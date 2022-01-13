В 2021 году в Красноярском крае уничтожили 13 тонн запрещенных фруктов

В прошлом году специалисты Россельхознадзора обнаружили в красноярских магазинах больше 12,7 тонн запрещенных ко ввозу в РФ фруктов.

«Фрукты хранились без маркировки и сопроводительных документов, на части продукции обнаружены следы срыва маркировки, спилы маркировочных знаков на ящиках и поддонах, а также с маркировкой европейских производителей», — рассказали в Россельхознадзоре.

Всего было обнаружено 4,7 т груш, 4,2 т яблок и 3,8 т слив. Некоторые из них привезли из Бельгии и Польши. Вся незаконно ввезенная плодоовощная продукция была изъята из оборота и уничтожена.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив