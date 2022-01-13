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Железногорец, укравший у друга банковскую карту, маскировался под Деда Мороза

Главная Общество
Красноярск
10:42 13 Января 2022
в красноярском крае, общество, происшествия, железногорск, кража
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В полицию Железногорска обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что у него похитили банковскую карту и со счёта пропали почти 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Причастного к краже мужчину, ранее судимого безработного приятеля потерпевшего задержали. Он рассказал, что накануне Нового года был в гостях у потерпевшего. Мужчины решили отметить встречу выпивкой и пошли в магазин, где подозреваемый заметил, что его друг расплачивается картой.

Собираясь домой, 47-летний мужчина украл из комода приятеля карту. Затем, переодевшись в костюм Деда Мороза, злоумышленник несколько раз ходил в магазин и покупал спиртное по украденной карте, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения магазина. На них зафиксированы моменты, когда подозреваемый в костюме Деда Мороза расплачивается за товар.

Свою вину мужчина признал. Он готов возместить потерпевшему материальный ущерб. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: скриншот видео 24.мвд.рф

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