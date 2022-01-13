Следственный комитет завершил расследование убийства редактора газеты «ТОН-М»

Следственный комитет России завершил расследование убийства главного редактора минусинской газеты «ТОН-М». По версии следствия, Дмитрий Попков был убит по заказу депутата Минусинского районного совета Исы Хашиева. Исполнителями выступили местные жители Николай Горюнов и Виктор Шестаков.

Причиной убийства стали неприязненные отношения между главным редактором и депутатом, вызванные конфликтом на выборах главы района в 2016 году. Попкова застрелили возле его дома 24 мая 2017 года.

Хашиева и Шестакова обвиняют по статьям 33 УК и 105 УК. Их уголовные дела отправлены для передачи в суд.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков