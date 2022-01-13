13 января
Красноярск
погода -18 °C
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Следственный комитет завершил расследование убийства редактора газеты «ТОН-М»

Главная Общество
Красноярск
10:25 13 Января 2022
красноярск, скр
версия для печати Ico_print

Следственный комитет России завершил расследование убийства главного редактора минусинской газеты «ТОН-М». По версии следствия, Дмитрий Попков был убит по заказу депутата Минусинского районного совета Исы Хашиева. Исполнителями выступили местные жители Николай Горюнов и Виктор Шестаков.

Причиной убийства стали неприязненные отношения между главным редактором и депутатом, вызванные конфликтом на выборах главы района в 2016 году. Попкова застрелили возле его дома 24 мая 2017 года.

Хашиева и Шестакова обвиняют по статьям 33 УК и 105 УК. Их уголовные дела отправлены для передачи в суд. 

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Железногорец, укравший у друга банковскую карту, маскировался под Деда Мороза

Железногорец, укравший у друга банковскую карту, маскировался под Деда Мороза

13 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В Красноярске подсветили мост около БКЗ

В Красноярске подсветили мост около БКЗ

13 Января 2022 г.
Пока проходит тестирование подсветки вант
Новости Красноярска: В Красноярске массово эвакуируют торговые центры

В Красноярске массово эвакуируют торговые центры

13 Января 2022 г.
Комментариев от правоохранителей пока не поступало
Новости Красноярска: Александр Усс встретился с активистами «Народного фронта»

Александр Усс встретился с активистами «Народного фронта»

13 Января 2022 г.
Участники подготовили предложения по строительству жилья для медработников ФАПов
Новости Красноярска: В Красноярске скончалась основательница «Прима ТВ» Наталья Сысоева

В Красноярске скончалась основательница «Прима ТВ» Наталья Сысоева

13 Января 2022 г.
Её отличало внимание к людям, искренность, отзывчивость
Новости Красноярска: В Красноярске установят камеры фиксации непристёгнутых водителей

В Красноярске установят камеры фиксации непристёгнутых водителей

13 Января 2022 г.
Пока этот вопрос прорабатывается
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

12 Января 2022 г.
Ей грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru