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В Красноярске подсветили мост около БКЗ

Главная Общество
Красноярск
10:20 13 Января 2022
благоустройство, общество, красноярск, мост
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О том, что на вантовом пешеходном мосту «Арфа» появилась подсветка, рассказал у себя в аккаунте Instagram мэр Красноярска Сергей Ерёмин.

Для световой горизонтали у основания моста и подсветки перил использовали более 360 метров линейных светильников. Для освещения вант — почти 1 500 светодиодных пикселей. Пока проходит тестирование подсветки вант. После мост будет в синхроне сиять с вантовым мостом, зданием филармонии и музейным центром.

— Подсветка в городе — это как декор в доме. Вроде можно и без него обойтись, но когда есть, то точно поднимает настроение. Согласитесь, куда приятнее прогуляться по городу, где есть световые акценты. Да и сам город в этом случае больше претендует на мегаполис, у которого есть своя индивидуальность. Так что работу по подсветке точно продолжим, — написал Сергей Ерёмин.

Фото: instagram.com/eremin__krsk/

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