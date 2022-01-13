Александр Усс встретился с активистами «Народного фронта»

Александр Усс встретился с активом регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», которые рассказали губернатору об итогах работы движения в 2021 году и планах. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

Среди приоритетов работы движения — контроль за выполнением программ капремонта домов, переселения из ветхого и аварийного жилья, ремонта и строительства дорог, оказания медицинской и социальной помощи. Участники движения подготовили предложения по строительству жилья для медицинских работников ФАПов.

Также активисты предложили провести анализ неучтённых и неиспользуемых лесных участков, которые появились на землях бывших совхозов и колхозов. Это требуется для последующего перевода этих земельных участков в государственный лесной фонд.

Губернатор согласился с общественными инициативами и поручил правительству изучить предложения и найти способы реализации.