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В Красноярске скончалась основательница «Прима ТВ» Наталья Сысоева

Главная Общество
Красноярск
09:37 13 Января 2022
бизнес, наука, красноярск, происшествия, общество, смерть
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12 января на 62-м году жизни скончалась Наталья Александровна Сысоева, известная красноярская журналистка, общественный деятель, предприниматель. В феврале 1991 года она создала первую в Красноярском крае негосударственную телекомпанию «Прима-ТВ», и по 1998 год являлась её генеральным директором.

Она полностью отдавала себя делу, её отличало внимание к людям, искренность, отзывчивость.

Наталья Александровна успешно реализовала себя и в бизнесе, науке, депутатской работе, на ответственном посту в администрации города Красноярска.

Фото: vk.com/prima_tv

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