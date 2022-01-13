В Красноярске скончалась основательница «Прима ТВ» Наталья Сысоева

12 января на 62-м году жизни скончалась Наталья Александровна Сысоева, известная красноярская журналистка, общественный деятель, предприниматель. В феврале 1991 года она создала первую в Красноярском крае негосударственную телекомпанию «Прима-ТВ», и по 1998 год являлась её генеральным директором.

Она полностью отдавала себя делу, её отличало внимание к людям, искренность, отзывчивость.

Наталья Александровна успешно реализовала себя и в бизнесе, науке, депутатской работе, на ответственном посту в администрации города Красноярска.

Фото: vk.com/prima_tv