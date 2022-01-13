В Красноярске установят камеры фиксации непристёгнутых водителей

О том, что в Красноярске планируют установить камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень безопасности у автомобилистов, рассказал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Красноярского края Андрей Сиротинин.

По его словам, камеры нужны, ведь многие водители ездят непристёгнутыми.

— Если посмотреть, к примеру, на перекрёстке, примерно 40 % водителей будут не пристёгнуты, — рассказал Андрей Сиротинин в эфире.

На данный момент тема по установке таких камер прорабатывается.

Фото: © Григорий Сысоев / РИА новости