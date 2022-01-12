В Красноярске по маршруту от «Платинум-Арены» до школы № 34 запустили новый детский автобус

В Красноярске для учеников младших классов школы №34 запустили новый автобусный маршрут. В день автобус будет делать 6 рейсов от школы до «Платинум-Арены».

Расписание рейсов пока следующее:

7:30, 8:00 и 13:00 — отъезд от остановки «Платинум-Арена».

13:45 (выезд от школы первой смены),

15:15 (выезд школьников с группы продленного дня),

17:35 (выезд от школы учеников второй смены)

Для перевозки 140 детей временно привлекли частного перевозчика.

«Раньше путь до школы у ребят проходил через железнодорожные пути и занимал до 20 минут. С новой четверти было принято решение привлечь частного предпринимателя, который имеет разрешение на перевозку детей», - рассказала и.о. руководителя главного управления образования Марина Аксенова.

Фото: admkrsk.ru