В Красноярске по маршруту от «Платинум-Арены» до школы № 34 запустили новый детский автобус

В Красноярске для учеников младших классов школы №34 запустили новый автобусный маршрут. В день автобус будет делать 6 рейсов от школы до «Платинум-Арены».
Расписание рейсов пока следующее:
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7:30, 8:00 и 13:00 — отъезд от остановки «Платинум-Арена».
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13:45 (выезд от школы первой смены),
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15:15 (выезд школьников с группы продленного дня),
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17:35 (выезд от школы учеников второй смены)
Для перевозки 140 детей временно привлекли частного перевозчика.
«Раньше путь до школы у ребят проходил через железнодорожные пути и занимал до 20 минут. С новой четверти было принято решение привлечь частного предпринимателя, который имеет разрешение на перевозку детей», - рассказала и.о. руководителя главного управления образования Марина Аксенова.
Фото: admkrsk.ru