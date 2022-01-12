В Красноярском крае экс-начальник отдела ветеринарии Большеулуйского района подозревается во взяточничестве

Экс-начальник ветеринарной службы Большеулуйского района Красноярского края подозревается в получении взятки, сообщает пресс-служба краевого СК.

По версии следствия, с июня по октябрь 2018 года подозреваемый незаконно выдал одному из предпринимателей ветеринарные сертификаты. В них были указаны недостоверные результаты осмотра животных, к примеру, отсутствие у них болезней. Сами осмотры при этом не проводились.

Впоследствии предприниматели поставляли животных с сертификатами другим фермерам для их вывоза за пределы территории России. Сумма взятки составила 3,26 миллиона рублей.

Подозреваемый задержан. Следователи намерены ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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