Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Президент России Владимир Путин повысить пенсии на на 8,6%, чтобы они были выше уровня инфляции.

«Окончательных цифр по инфляции пока нет. Прошу правительство в самое ближайшее время провести необходимые процедуры и принять решение», – сказал он на совещании с членами правительства. — Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года».

По данным Росстата на конец декабря, инфляция в России с начала года составила 8,26%, что стало максимумом с 2015 года.

Напомним, что с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров до 18 521 руб. Расходы Пенсионного фонда на выплату в 2022 году оцениваются в 8,1 трлн руб.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов