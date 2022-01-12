В Красноярском крае за год выявлено более тысячи нарушений экологического законодательства

По выявлению и пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, недропользования и водопользования инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края провели 1 123 рейда. Участвовали более чем в 300 плановых и внеплановых проверках предприятий, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В итоге выявлено 1 149 нарушений экологического законодательства. Общая сумма штрафов — около 34,7 млн рублей. Нарушители нанесли вред окружающей среде на 1,5 млрд рублей. Иски на возмещение ущерба поданы в судебные инстанции.

Также за 2021 год выдано 363 предписаний, представлений и предостережений.

Кроме этого, на телефон круглосуточной горячей линии министерства поступило 2 436 звонков, передвижная эколаборатория выезжала 1 467 раз.

Напомним, по данным Среднесибирского УГМС, с 16.00 3 января до 16.00 9 января в Минусинске во время режима неблагоприятных метеоусловий выявлено 15 хозяйствующих субъектов, нарушающих требования экологического законодательства. Они использовали источники загрязнения воздуха, не стоящие на учёте в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, сообщается на сайте правительства Красноярского края.