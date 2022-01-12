12 января
Красноярск
погода -7 °C
74.53
 
€ 84.67
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае за год выявлено более тысячи нарушений экологического законодательства

Главная Общество
Красноярск
17:12 12 Января 2022
в красноярском крае, общество, экология, рейды
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По выявлению и пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами, недропользования и водопользования инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края провели 1 123 рейда. Участвовали более чем в 300 плановых и внеплановых проверках предприятий, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

В итоге выявлено 1 149 нарушений экологического законодательства. Общая сумма штрафов — около 34,7 млн рублей. Нарушители нанесли вред окружающей среде на 1,5 млрд рублей. Иски на возмещение ущерба поданы в судебные инстанции.

Также за 2021 год выдано 363 предписаний, представлений и предостережений.

Кроме этого, на телефон круглосуточной горячей линии министерства поступило 2 436 звонков, передвижная эколаборатория выезжала 1 467 раз.

Напомним, по данным Среднесибирского УГМС, с 16.00 3 января до 16.00 9 января в Минусинске во время режима неблагоприятных метеоусловий выявлено 15 хозяйствующих субъектов, нарушающих требования экологического законодательства. Они использовали источники загрязнения воздуха, не стоящие на учёте в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду, сообщается на сайте правительства Красноярского края.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В воздухе Канска зарегистрировано превышение пыли и бенз(а)пирена

В воздухе Канска зарегистрировано превышение пыли и бенз(а)пирена

12 Января 2022 г.
Мониторинг качества атмосферного воздуха продолжается
Новости Красноярска: Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

12 Января 2022 г.
Расходы Пенсионного фонда на выплаты в 2022 оцениваются в 8,1 трлн руб
Новости Красноярска: В больнице Ачинска отказались госпитализировать 71-летнюю женщину

В больнице Ачинска отказались госпитализировать 71-летнюю женщину

12 Января 2022 г.
Помогло только обращение в краевой минздрав
Новости Красноярска: В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

12 Января 2022 г.
Инкубационный период нового штамма — 3-6 дней
Новости Красноярска: В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло больше 2,5 млн человек

В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло больше 2,5 млн человек

12 Января 2022 г.
Пассажиропоток вырос в 2,5 раза
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

12 Января 2022 г.
Все горки сертифицированы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

9 Января 2022 г.
Еще один член группы туристов получил травму
Новости Красноярска: В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

10 Января 2022 г.
Протяжённость автомобильного перехода моста будет более 2 км
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru