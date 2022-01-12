В больнице Ачинска отказались госпитализировать 71-летнюю женщину

Одна из больниц Ачинска оказалась госпитализировать 71-летнюю женщину, сообщает телеканал «ОСА». Женщине стало плохо и родные вызвали скорую. Пациентку доставили в больницу, где её осмотрела врач-невролог осмотрела и решила, что забирать пациентку в стационар нет необходимости.

Коллега пытался убедить её, указывая, что у пенсионерки скачет давление, но та выставила его из кабинета со словами «ты мне мешаешь работать».

Родные бабушки засняли разговор на видео и обратились к главврачу, а также в краевой минздрав. В своё оправдание врач заявила журналистам, что положить пациентку в стационар просто так не имела права. Жители города пишут в социальных сетях, что это не первый подобный случай.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков