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В больнице Ачинска отказались госпитализировать 71-летнюю женщину

Главная Общество
Красноярск
16:50 12 Января 2022
ачинск, больница
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Одна из больниц Ачинска оказалась госпитализировать 71-летнюю женщину, сообщает телеканал «ОСА». Женщине стало плохо и родные вызвали скорую. Пациентку доставили в больницу, где её осмотрела врач-невролог осмотрела и решила, что забирать пациентку в стационар нет необходимости. 

Коллега пытался убедить её, указывая, что у пенсионерки скачет давление, но та выставила его из кабинета со словами «ты мне мешаешь работать».

Родные бабушки засняли разговор на видео и обратились к главврачу, а также в краевой минздрав. В своё оправдание врач заявила журналистам, что положить пациентку в стационар просто так не имела права. Жители города пишут в социальных сетях, что это не первый подобный случай.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

 

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