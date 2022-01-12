12 января
Красноярск
погода -7 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло больше 2,5 млн человек

Главная Общество
Красноярск
16:15 12 Января 2022
красноярск, аэропорт
версия для печати Ico_print

В 2021 городу через Аэропорт Красноярска прошло больше 2,7 млн человек. Это исторический рекорд – за 12 месяцев пассажиропоток вырос в 2,5 раза.

Так, в Москву летал 960 451 человек. Вторым по популярности стал город Сочи (194 340 человек). На третьем месте – Новосибирск (188 642 человека).

Грузооборот в сравнении с 2020 годом вырос на 18,3% – 19 434 тонны против 16 426 тонн.

Напомним, прошлый рекорд в аэропорту установили в 2018 году. Тогда там перевезли 2 587 734 человека.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев

 
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

12 Января 2022 г.
Все горки сертифицированы
Новости Красноярска: Вакциномобиль в Солнечном теперь работает по новому адресу

Вакциномобиль в Солнечном теперь работает по новому адресу

12 Января 2022 г.
Информацию о работе можно узнать по телефону 8 (391) 234-03-06
Новости Красноярска: К жителю Норильска вышел дикий песец и угостился хлебом

К жителю Норильска вышел дикий песец и угостился хлебом

12 Января 2022 г.
В прошлом году город стал местом притяжения для множества пушистых хищников
Новости Красноярска: Красноярцу, похитившему мотокультиватор, грозит до пяти лет лишения свободы

Красноярцу, похитившему мотокультиватор, грозит до пяти лет лишения свободы

12 Января 2022 г.
Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено в суд
Новости Красноярска: 500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

12 Января 2022 г.
За всё время его работы здесь привились 17 600 человек
Новости Красноярска: В Красноярске стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

В Красноярске стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

12 Января 2022 г.
Будет ли подорожание станет известно 20 января
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

10 Января 2022 г.
Протяжённость автомобильного перехода моста будет более 2 км
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

9 Января 2022 г.
Еще один член группы туристов получил травму
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru