В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло больше 2,5 млн человек

В 2021 городу через Аэропорт Красноярска прошло больше 2,7 млн человек. Это исторический рекорд – за 12 месяцев пассажиропоток вырос в 2,5 раза.

Так, в Москву летал 960 451 человек. Вторым по популярности стал город Сочи (194 340 человек). На третьем месте – Новосибирск (188 642 человека).

Грузооборот в сравнении с 2020 годом вырос на 18,3% – 19 434 тонны против 16 426 тонн.

Напомним, прошлый рекорд в аэропорту установили в 2018 году. Тогда там перевезли 2 587 734 человека.

Фото: © РИА Новости / Владимир Сергеев