В Роспотребнадзоре назвали способ защиты от «омикрон»-штамма

На наиболее часто встречающиеся вопросы о штамме «омикрон» коронавируса ответили специалисты МНИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.

— Чем симптомы «омикрона» отличаются от симптомов «дельты»?

—При заражении «омикроном» сильнее беспокоят слабость и головные боли. Реже теряется обоняние и меняются вкусовые ощущения. Симптомы больше похожи на ОРВИ (повышение температуры до 38°С, иногда и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита). У некоторых бывают низкие значения температуры, а у детей — высыпания. Большее количество заболевших переносят заболевание в лёгкой форме. Особенности нового штамма способствуют более быстрому распространению среди людей, даёт возможность быстрее и активнее поражать бронхи и лёгкие.

— Через какое время после заражения «омикроном» у человека появляются симптомы болезни?

— Инкубационный период — 3-6 дней. Есть вероятность появления симптомов уже на следующий или через день после контакта.

— Говорят, «омикрон» очень заразный, где риски заразиться более высокие?

— Из-за более высокой контагиозностью, вероятность заразиться в помещениях, где находятся много людей, возрастает. По данным японских учёных, «омикрон» передаётся в 4,2 раза быстрее. Более высокий риск инфицирования от человека, который находится рядом и уже имеет респираторные симптомы. Снижает вероятность передачи вируса использование социальной дистанции и защитной маски.

— Чем «омикрон» отличается от штамма «дельта»?

— При «дельте» средняя продолжительность инкубационного периода — 4,4 дня. Для «омикрона» пока такой точной цифры нет, но по предварительным расчётам южноафриканских медиков инкубационный период протекает в течение 5 дней. В разных группах населения он может несколько отличаться. Быстрый рост количества заболевших в странах указывает на сокращение инкубационного периода.

— Через какое время после заражения этим вариантом тест на COVID-19 может оказаться положительным?

— Тест на коронавирус становится положительным в конце инкубационного периода, перед появлением первых симптомов, то есть через 1-6 дней после заражения.

Фото: © Илья Неймушин / РИА новости