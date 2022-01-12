В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

Руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский проверил состояние горок и ледовых скульптур в сквере им. Чернышевского.​

Особое внимание уделили состоянию ступенек при подъёме на горки (они должны быть очищены ото льда и снега), безопасности перил, наличие информационных табличек, скаты горок (они должны быть ровными).

Серьёзных недочётов выявлено не было. Все горки в хорошем состоянии, фигуры не подтаяли, для эффективного торможения на скатах используются снежные валы. Горки сертифицированы, на всех горках установлены таблички с правилами пользования.