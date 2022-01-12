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В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

Главная Общество
Красноярск
15:40 12 Января 2022
скульптура, общество, красноярск, проверка
Фотография © admkrsk.ru
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Руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский проверил состояние горок и ледовых скульптур в сквере им. Чернышевского.​

Особое внимание уделили состоянию ступенек при подъёме на горки (они должны быть очищены ото льда и снега), безопасности перил, наличие информационных табличек, скаты горок (они должны быть ровными).

Серьёзных недочётов выявлено не было. Все горки в хорошем состоянии, фигуры не подтаяли, для эффективного торможения на скатах используются снежные валы. Горки сертифицированы, на всех горках установлены таблички с правилами пользования.

— При проектировании ледового городка мы учитывали и меры безопасности, связанные с коронавирусом. Допустим, впервые за несколько лет у нас два ската на большой горке. Это сделано для того, чтобы разделить потоки и уменьшить очереди. Систему торможения менять не стали, в прошлом году она хорошо себя зарекомендовала. Состояние горок проверяем ежедневно, ведь безопасность прежде всего, — рассказал руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

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