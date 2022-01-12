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К жителю Норильска вышел дикий песец и угостился хлебом

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Красноярск
15:25 12 Января 2022
норильск, животные
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К одному из жителей Норильска вышел молодой песец. Мужчина не растерялся и заснял того на видео и выложил в Тик-ток. Норильчанин пытался подманить хищника хлебом, но животное не решилось приблизиться. Тогда еда была брошена на землю, где хищник ей угостился.

В прошлом году свалки Норильска стали местом притяжения для множества пушистых хищников, где с приходом холодов они искали еду. Одного молодого песца приручила группа рабочих и научила его брать хлеб из рук. Напомним, что делать так – очень опасно. Мало того, что песцы имеют острые зубы, они могут быть переносчиками бешенства, энцефалита и ряд других инфекций.

Фото: © tiktok.com/@ia.nikitka

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