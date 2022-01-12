Вакциномобиль в Солнечном теперь работает по новому адресу

С начала работы вакциномобиль в мкр. Солнечный парковался у гипермаркета Аллея. Как рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края, с сегодняшнего дня и до конца недели он принимает жителей у МФЦ (ул. 60 лет Образования СССР, 31).

Также в аккаунте Instagram межрайонной больницы № 2 и чате микрорайона жителям предложено выбрать ещё адреса, для того, чтобы к ним приехала мобильная бригада. Население голосует за дополнительные точки размещения.

Информацию о работе вакциномобиля можно узнать по телефону 8 (391) 234-03-06.

Напомним, почётный гражданин Красноярского края и города Красноярска, меценат Хазрет Совмен приобрёл для региона два вакциномобиля, шесть машин скорой помощи класса «В» и пять – класса «С» (реанимации).

Вакциномобили имеют специальные холодильники и мебель для проведения прививок. Подобных прививочных машин в регионе нет. Один такой автомобиль будет выезжать к маломобильным жителям Красноярска, желающим провакцинироваться и на предприятия для массовой вакцинации. Второй будет прививать жителей Назаровского района.

Фото: kraszdrav.ru