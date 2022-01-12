12 января
Красноярск
погода -7 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярцу, похитившему мотокультиватор, грозит до пяти лет лишения свободы

Главная Общество
Красноярск
15:10 12 Января 2022
красноярск, кража, общество, происшествия, суд
версия для печати Ico_print

В полицию обратилась жительница частного дома с заявлением о краже имущества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Как рассказала женщина, неизвестный проник на её участок и украл из сарая мотокультиватор за 21 тысячу рублей.

Было установлено, что кражу совершил ранее судимый 40-летний житель Красноярска. По слова мужчины, он проезжал мимо, увидел, что ворота открыты, во дворе никого нет и похитил садовый инвентарь.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Мария Девахина / РИА новости

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло больше 2,5 млн человек

В 2021 году через аэропорт Красноярска прошло больше 2,5 млн человек

12 Января 2022 г.
Пассажиропоток вырос в 2,5 раза
Новости Красноярска: В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

В Центральном районе Красноярска проверили ледовые скульптуры и горки

12 Января 2022 г.
Все горки сертифицированы
Новости Красноярска: Вакциномобиль в Солнечном теперь работает по новому адресу

Вакциномобиль в Солнечном теперь работает по новому адресу

12 Января 2022 г.
Информацию о работе можно узнать по телефону 8 (391) 234-03-06
Новости Красноярска: К жителю Норильска вышел дикий песец и угостился хлебом

К жителю Норильска вышел дикий песец и угостился хлебом

12 Января 2022 г.
В прошлом году город стал местом притяжения для множества пушистых хищников
Новости Красноярска: 500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

12 Января 2022 г.
За всё время его работы здесь привились 17 600 человек
Новости Красноярска: В Красноярске стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

В Красноярске стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

12 Января 2022 г.
Будет ли подорожание станет известно 20 января
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

Кузбасскому «лихачу» заменили условный срок на реальный

10 Января 2022 г.
Жертвой ДТП в Новокузнецке в 2020 году стала его спутница
Новости Красноярска: В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

10 Января 2022 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru