Красноярцу, похитившему мотокультиватор, грозит до пяти лет лишения свободы

В полицию обратилась жительница частного дома с заявлением о краже имущества, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю. Как рассказала женщина, неизвестный проник на её участок и украл из сарая мотокультиватор за 21 тысячу рублей.

Было установлено, что кражу совершил ранее судимый 40-летний житель Красноярска. По слова мужчины, он проезжал мимо, увидел, что ворота открыты, во дворе никого нет и похитил садовый инвентарь.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено в суд. Максимальное наказание, которое грозит по статье — до 5 лет лишения свободы.

Фото: © Мария Девахина / РИА новости