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В Красноярске стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

Главная Общество
Красноярск
14:51 12 Января 2022
красноярск, транспорт
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Проезд в городском общественном транспорте может подорожать. Так, для автобусов цена вырастет до 32 рублей, для электротранспорта – 28 рублей. Точное решение примут 20 января во время правления министерства тарифной политики. 

Сейчас документ проходит экспертизу. Если его одобрят, то он вступит в силу в течение 10 дней с момента публикации. 

Информация о том, что проезд может подорожать появилась в марте 2021 года. Как рассказал учредитель ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев сообщил, что перевозчики значительно потеряли в доходах.  Кроме того, с момента последнего повышения цен прошло два года и за это время стоимость топлива и запчастей выросла.

Напомним, что с 2022 года стоимость проезда выросла на севере Красноярского края. С 10 января жители Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского районов, городов Лесосибирск и Енисейск, Эвенкийского и Таймырского районов будут платить за автобусный билет 30 рублей. Для жителей Дудинки стоимость выросла до 33 рублей.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

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