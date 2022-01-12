В Красноярске стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

Проезд в городском общественном транспорте может подорожать. Так, для автобусов цена вырастет до 32 рублей, для электротранспорта – 28 рублей. Точное решение примут 20 января во время правления министерства тарифной политики.

Сейчас документ проходит экспертизу. Если его одобрят, то он вступит в силу в течение 10 дней с момента публикации.

Информация о том, что проезд может подорожать появилась в марте 2021 года. Как рассказал учредитель ассоциации пассажирских перевозчиков Красноярского края Михаил Омышев сообщил, что перевозчики значительно потеряли в доходах. Кроме того, с момента последнего повышения цен прошло два года и за это время стоимость топлива и запчастей выросла.

Напомним, что с 2022 года стоимость проезда выросла на севере Красноярского края. С 10 января жители Богучанского, Кежемского, Мотыгинского, Северо-Енисейского, Туруханского районов, городов Лесосибирск и Енисейск, Эвенкийского и Таймырского районов будут платить за автобусный билет 30 рублей. Для жителей Дудинки стоимость выросла до 33 рублей.

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости