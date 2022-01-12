В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

В Красноярске 50-летняя женщина на BMW в алкогольном опьянении сбила 8-летнего мальчика. Ребёнок получил травмы и доставлен в медицинское учреждение.

Установлено, что женщина ехала по проезду со стороны пер. Телевизорный в сторону пр. Свободный. Автомобиль наехал на бордюрный камень и вылетел на тротуар, по которому шёл ребёнок.

На месте было проведено освидетельствование водителя, прибор показал 1,02 мг/л. Женщина с результатами не согласилась, но от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Составлены административные материалы по ст. «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ей грозит штраф 30 000 рублей, лишение прав на срок до 2 лет, также предстоит ответить за причинение вреда здоровью.

Фото: 24.мвд.рф