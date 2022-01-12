Обновлён перечень субсидируемых авиарейсов из Красноярска в другие города России

В этом году можно купить билеты по специальному тарифу по направлениям: Мирный – Красноярск, Красноярск – Хабаровск, Красноярск – Благовещенск, Красноярск – Симферополь, Красноярск – Хабаровск, Красноярск – Владивосток, Красноярск – Якутск. Об этом сообщили на сайте правительства Красноярского края.

По специальным тарифам также можно улететь из Красноярска в Талакан, Усть-Илимск, Абакан, Барнаул, Ленск, Нижнеангарск, Читу, Новокузнецк, Таксимо, Усть-Кут, Полярный, Нерюнгри, Братск, Тюмень, Уфу, Олекминск, Горно-Алтайск, Кемерово, и Челябинск.

Доступны субсидируемые перелёты с Дальнего Востока: Южно-Сахалинск – Красноярск, Комсомольск-на-Амуре – Красноярск, Улан-Удэ – Красноярск, Якутия - Красноярск и в обратном направлении.

С размером тарифа можно ознакомиться на сайте Росавиации.

Билеты по специальному тарифу могут приобрести граждане России до 23 лет, люди пенсионного возраста, инвалиды с детства II или III группы, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающий его, а также сопровождающий ребёнка-инвалида, многодетные семьи.

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