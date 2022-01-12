12 января
Красноярск
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

13 января на главном вокзале Красноярской железной дороги прозвучит скрипичная музыка

Главная Общество
Красноярск
14:04 12 Января 2022
музыка, красноярск, общество, вокзал, фестиваль
Фотография © admkrsk.ru
версия для печати Ico_print

13 января в 12:00 на на втором этаже вокзала станции Красноярск в зале ожидания начнётся сезон концертов XVI Зимнего Суриковского фестиваля искусств. Он откроется выступлением Красноярского камерного оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств РФ дирижёра Михаила Бенюмова.

Отметим, традиция проведения мероприятий Суриковского фестиваля искусств на пассажирских объектах КрасЖД появилась 5 лет назад.

Артисты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдуарда Элгара и Дмитрия Шостаковича.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

12 Января 2022 г.
За всё время его работы здесь привились 17 600 человек
Новости Красноярска: В Красноярске перевозчики стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

В Красноярске перевозчики стоимость проезда в автобусах может подорожать до 32 рублей

12 Января 2022 г.
Будет ли подорожание станет известно 20 января
Новости Красноярска: Обновлён перечень субсидируемых авиарейсов из Красноярска в другие города России

Обновлён перечень субсидируемых авиарейсов из Красноярска в другие города России

12 Января 2022 г.
С размером тарифа можно ознакомиться на сайте Росавиации
Новости Красноярска: В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

В Красноярске женщина в состоянии алкогольного опьянения сбила ребёнка на тротуаре

12 Января 2022 г.
Ей грозит штраф 30 000 рублей и лишение прав на срок до 2 лет
Новости Красноярска: Глава города Назарово в Красноярском крае подал в отставку

Глава города Назарово в Красноярском крае подал в отставку

12 Января 2022 г.
Он возглавляет Назарово с 2017 года
Новости Красноярска: В Красноярске ожидается похолодание до -24 градусов

В Красноярске ожидается похолодание до -24 градусов

12 Января 2022 г.
Значительное потепление наступит в конце недели
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Новости Красноярска: В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

В Красноярском крае найдены мёртвыми три человека

10 Января 2022 г.
Назначена судебно-медицинская экспертиза
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru