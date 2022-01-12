13 января на главном вокзале Красноярской железной дороги прозвучит скрипичная музыка

13 января в 12:00 на на втором этаже вокзала станции Красноярск в зале ожидания начнётся сезон концертов XVI Зимнего Суриковского фестиваля искусств. Он откроется выступлением Красноярского камерного оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств РФ дирижёра Михаила Бенюмова.

Отметим, традиция проведения мероприятий Суриковского фестиваля искусств на пассажирских объектах КрасЖД появилась 5 лет назад.

Артисты исполнят произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Эдуарда Элгара и Дмитрия Шостаковича.