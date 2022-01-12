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500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

Главная Общество
Красноярск
14:53 12 Января 2022
красноярск, вакцинация
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За время новогодних праздников в пункте вакцинации на красноярском железнодорожном вокзале сделали прививку от коронавируса порядка 500 красноярцев. 

«С конца прошлого года мы наблюдали снижение количества прививающихся. Однако, во время новогодних каникул красноярцы проявили активность и приходили на железнодорожный вокзал, чтобы сделать прививку», - отмечает главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» Красноярска Сергей Папельницкий. 

Напомним, прививочный пункт на вокзале открылся в июне 2021 года. За всё время его работы здесь привились от коронавируса более 17 600 человек. 

Пункт вакцинации находится на цокольном этаже. Он работает с 8:00 до 22:00 (санитарный день – четверг). 

Данные обо всех привитых автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19. 

Фото: РЖД
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