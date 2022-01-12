500 красноярцев привились в новогодние праздники от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале

За время новогодних праздников в пункте вакцинации на красноярском железнодорожном вокзале сделали прививку от коронавируса порядка 500 красноярцев.

«С конца прошлого года мы наблюдали снижение количества прививающихся. Однако, во время новогодних каникул красноярцы проявили активность и приходили на железнодорожный вокзал, чтобы сделать прививку», - отмечает главный врач клинической больницы «РЖД-Медицина» Красноярска Сергей Папельницкий.

Напомним, прививочный пункт на вокзале открылся в июне 2021 года. За всё время его работы здесь привились от коронавируса более 17 600 человек.

Пункт вакцинации находится на цокольном этаже. Он работает с 8:00 до 22:00 (санитарный день – четверг).

Данные обо всех привитых автоматически вносятся в Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19.

Фото: РЖД