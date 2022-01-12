В Красноярском крае за год выявлено 775 фактов незаконной рубки, пресечена деятельность 7 подпольных цехов производства алкоголя

Как рассказал начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий на пресс-конференции, по итогам прошлого года полицейские в Красноярском крае пресекли деятельность 7 подпольных цехов. Было изъято 26 260 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также важное направление — борьба с преступлениями в сфере лесной промышленности. В прошлом году сотрудники полиции, специалисты министерства лесного хозяйства Красноярского края и территориальных лесничеств провели 484 рейда. Выявлено 775 фактов незаконной рубки деревьев, в производстве сотрудников ОВД находились уголовные дела по 1 030 преступным эпизодам, 342 закончены расследованием.

Ущерб лесному фонду — 887 миллионов рублей. По расследованным уголовным делам возместили 134 миллиона рублей.

Кроме этого, было выявлено 408 коррупционных преступлений в сфере экономики. 193 преступления совершены в крупном или особо крупном размере. Фактов взяточничества выявлено на 25 % больше, 40 % из них задокументированы сотрудниками полиции.

Благодаря межведомственной оперативно-профилактической операции «Путина» было выявлено и пресечено 2 281 нарушение правил рыболовства.

Наложены штрафы в 2 миллиона 779 тысячи рублей (взыскан 1 миллион 91 тысяча рублей).

Всего в 2021 году проведено более 8 тысяч рейдовых мероприятий.

Изъято более 7 тонн незаконно добытых водных биологических ресурсов, 40,8 килограммов икры осетровых рыб, 238 плавательных средств, 132 лодочных мотора и 1 618 различных орудий лова. Возбуждено 113 уголовных дел.

Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю