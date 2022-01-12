Жители Дивногорска украли из магазина системный блок, сигареты и деньги

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Красноярскому краю, неизвестные ограбили магазин в Дивногорске по ул. Заводская. Воры, перепрыгнули через прилавок и похитили системный блок, несколько пачек сигарет и деньги из кассы. Общий ущерб — 22 тысячи рублей.

Через 9 минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль, в котором находились подходящие под описание продавцом злоумышленники.

Правонарушителями оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления местные жители 1993 и 1997 г.р.

Фото: Управление Росгвардии по Красноярскому краю