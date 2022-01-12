12 января
Красноярск
погода -11 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жители Дивногорска украли из магазина системный блок, сигареты и деньги

Главная Общество
Красноярск
12:35 12 Января 2022
кража, общество, происшествия, в красноярском крае, магазины
версия для печати Ico_print

Как рассказали в Управлении Росгвардии по Красноярскому краю, неизвестные ограбили магазин в Дивногорске по ул. Заводская. Воры, перепрыгнули через прилавок и похитили системный блок, несколько пачек сигарет и деньги из кассы. Общий ущерб — 22 тысячи рублей.

Через 9 минут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили автомобиль, в котором находились подходящие под описание продавцом злоумышленники.

Правонарушителями оказались ранее неоднократно судимые за аналогичные преступления местные жители 1993 и 1997 г.р.

Фото: Управление Росгвардии по Красноярскому краю

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае за год выявлено 775 фактов незаконной рубки, пресечена деятельность 7 подпольных цехов производства алкоголя

В Красноярском крае за год выявлено 775 фактов незаконной рубки, пресечена деятельность 7 подпольных цехов производства алкоголя

12 Января 2022 г.
Ущерб лесному фонду — 887 миллионов рублей
Новости Красноярска: Соцзащита Красноярского края передала ряд выплат пенсионному фонду

Соцзащита Красноярского края передала ряд выплат пенсионному фонду

12 Января 2022 г.
Оформить пособия можно через клиентские службы пенсионного фонда, госуслуги, МФЦ
Новости Красноярска: «Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малайзии

«Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малайзии

12 Января 2022 г.
Свободное время девушка увлекается спортом, съёмками в кино и бизнесом
Новости Красноярска: В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

12 Января 2022 г.
Доходы от рекламы в прошлом году — 162,7 млн рублей
Новости Красноярска: В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

12 Января 2022 г.
Малую сцену закроют в феврале
Новости Красноярска: Теперь владельцы «Пушкинской карты» могут оформить групповую покупку

Теперь владельцы «Пушкинской карты» могут оформить групповую покупку

12 Января 2022 г.
С 1 февраля карту начнут принимать в кинотеатрах России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

В министерстве транспорта Красноярского края показали строительство Высокогорского моста

10 Января 2022 г.
Протяжённость автомобильного перехода моста будет более 2 км
Новости Красноярска: После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

После смерти пациента медики из Лесосибирска получили выговор за застолье на рабочем месте

12 Января 2022 г.
Такое решение вынес краевой минздрав
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru