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Соцзащита Красноярского края передала ряд выплат пенсионному фонду

Главная Общество
Красноярск
12:20 12 Января 2022
социальная политика, выплаты, красноярск, общество, в красноярском крае
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С января ряд мер социальной поддержки, финансируемых за счёт средств федерального бюджета, будут назначаться не министерством социальной политики Красноярского края, а Пенсионным фондом РФ.

К таким мерам социальной поддержки относятся: ежемесячная выплата по уходу за ребёнком до 1,5 лет и единовременное пособие при рождении ребёнка для неработающих родителей, ежемесячная выплата на ребёнка военнослужащего, выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации и другие.

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда РФ.

— Переход на перечисление средств из ПФР произошёл автоматически. Получателям данных выплат ничего не надо предпринимать, если же выплаты ещё не назначены, то с начала года обращаться за ними нужно не в соцзащиту, а в пенсионный фонд, — отметила Ирина Пастухова, министр социальной политики Красноярского края.

Оформить пособия, помимо клиентских служб пенсионного фонда, можно через портал госуслуг или МФЦ.

Напомним, в Красноярском крае увеличился размер выплаты за рождение близнецов. С 1 января повышение составило от 3 до 4 тысяч рублей в зависимости от территории проживания семьи. Например, при рождении двойняшек родители, проживающие в Красноярске, получат по 78 487 рублей на каждого ребёнка. Для Лесосибирска размер выплаты составит по 96 599 рублей (в прошлом году — 75 541 рубль), для Норильска — 108 674 рубля (в прошлом году — 104 595 рублей).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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