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«Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малайзии

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Красноярск
11:55 12 Января 2022
красноярск, конкурс, модель, красота
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Жительница города, ставшая «Королевой Красноярска» в 2020 году, представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира-2022» в Малазии.

Дарье Бочаровой 34 года. Она мать двоих детей и регулярная участница конкурсов красоты. В прошлом году она завоевал титул «Миссис Бриллиант России» на всероссийском конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо России» в Сочи. В свободное время девушка увлекается спортом, съёмками в кино и бизнесом.

Представители международных конкурсов красоты уже вручили ей приглашение.

Фото: instagram.com/amkk_world

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