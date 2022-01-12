«Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малайзии

Жительница города, ставшая «Королевой Красноярска» в 2020 году, представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира-2022» в Малазии.

Дарье Бочаровой 34 года. Она мать двоих детей и регулярная участница конкурсов красоты. В прошлом году она завоевал титул «Миссис Бриллиант России» на всероссийском конкурсе красоты «Самое Красивое Лицо России» в Сочи. В свободное время девушка увлекается спортом, съёмками в кино и бизнесом.

Представители международных конкурсов красоты уже вручили ей приглашение.

Фото: instagram.com/amkk_world