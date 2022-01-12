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В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

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Красноярск
11:52 12 Января 2022
администрация, общество, красноярск, реклама, город
Фотография © admkrsk.ru
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За прошлый год в Красноярске демонтировано 1 819 незаконных рекламных конструкций, сообщается на сайте администрации города.

— ​Управление архитектуры ведёт работу по выявлению незаконных рекламных конструкций, которые портят внешний облик города и могут представлять опасность. Незаконные конструкции вносятся в реестр на демонтаж. Для сноса заключаются контракты с подрядчиками. За 2021 год было заключено 8 муниципальных контрактов», — рассказала и.о. начальника отдела наружной рекламы управления архитектуры города Елена Полеева.​

Любая рекламная конструкция должна иметь разрешение и соответствовать определённым требованиям. За прошлый год было выдано 81 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. На данный момент в городе 1 664 действующих разрешения на рекламные конструкции.

Доходы от размещения рекламы — это один из источников пополнения бюджета города. Доходы от рекламы в прошлом году — 162,7 млн рублей. ​

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