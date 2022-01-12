Теперь владельцы «Пушкинской карты» могут оформить групповую покупку

Хорошая новость для владельцев «Пушкинских карт» — теперь при покупке билетов через сайт Красноярского музыкального театра можно оформить групповой заказ, чтобы комфортно смотреть спектакли в окружении друзей и родных.

Как это работает?

При покупке билетов с пометкой «На это событие доступно групповое бронирование» выберите нужное количество билетов и нажмите кнопку «Заказать на группу».

Откроется корзина для оформления брони. Заполните данные и согласитесь с правилами покупки. Нажмите кнопку «Заказать на группу». Бронь будет сформирована. На экране появится номер заказа, время «жизни» брони и состав заказа.

Для приобретения билета тебе, необходимо выбрать место, которое вы планируете оплатить по «Пушкинской карте», указать контактную информацию, а также согласиться с правилами покупки и нажать «Оплатить «Пушкинской картой». Доступна оплата и другими банковскими картами.

Чтобы друзья и родные могли выкупить билеты, отправьте им ссылку, которая придёт на электронную почту.

Пройдя по ссылке, каждому покупателю нужно поставить галочку рядом с выбранным местом.

Далее укажите контактную информацию, согласитесь с правилами покупки и нажмите «Оплатить» или «Оплатить «Пушкинской картой».

На e-mail адреса ваших друзей и родных придут электронные билеты. Их необходимо распечатать и предъявить на входе в театр. Приобретавшим билет по «Пушкинской карте» важно иметь при себе паспорт.

Напомним, «Пушкинская карта» является именной, и вы можете оплатить ею покупку билетов только для себя.

Список спектаклей, идущих по программе «Пушкинская карта», можно посмотреть по ссылке.

Фото: ©РИА новости / Максим Блинов