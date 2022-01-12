12 января
Красноярск
погода -8 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Теперь владельцы «Пушкинской карты» могут оформить групповую покупку

Главная Общество
Красноярск
11:25 12 Января 2022
в красноярском крае, красноярск, общество, театр, группа
версия для печати Ico_print

Хорошая новость для владельцев «Пушкинских карт» — теперь при покупке билетов через сайт Красноярского музыкального театра можно оформить групповой заказ, чтобы комфортно смотреть спектакли в окружении друзей и родных.

Как это работает?

При покупке билетов с пометкой «На это событие доступно групповое бронирование» выберите нужное количество билетов и нажмите кнопку «Заказать на группу».

Откроется корзина для оформления брони. Заполните данные и согласитесь с правилами покупки. Нажмите кнопку «Заказать на группу». Бронь будет сформирована. На экране появится номер заказа, время «жизни» брони и состав заказа.

Для приобретения билета тебе, необходимо выбрать место, которое вы планируете оплатить по «Пушкинской карте», указать контактную информацию, а также согласиться с правилами покупки и нажать «Оплатить «Пушкинской картой». Доступна оплата и другими банковскими картами.

Чтобы друзья и родные могли выкупить билеты, отправьте им ссылку, которая придёт на электронную почту.

Пройдя по ссылке, каждому покупателю нужно поставить галочку рядом с выбранным местом.

Далее укажите контактную информацию, согласитесь с правилами покупки и нажмите «Оплатить» или «Оплатить «Пушкинской картой».

На e-mail адреса ваших друзей и родных придут электронные билеты. Их необходимо распечатать и предъявить на входе в театр. Приобретавшим билет по «Пушкинской карте» важно иметь при себе паспорт.

Напомним, «Пушкинская карта» является именной, и вы можете оплатить ею покупку билетов только для себя.

Список спектаклей, идущих по программе «Пушкинская карта», можно посмотреть по ссылке.

Фото: ©РИА новости / Максим Блинов

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малазии

«Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малазии

12 Января 2022 г.
Свободное время девушка увлекается спортом, съёмками в кино и бизнесом
Новости Красноярска: В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

12 Января 2022 г.
Доходы от рекламы в прошлом году — 162,7 млн рублей
Новости Красноярска: В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

12 Января 2022 г.
Малую сцену закроют в феврале
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершился сезон охоты

В Красноярском крае завершился сезон охоты

12 Января 2022 г.
Охотникам нужно сдать разрешения
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека

В Красноярском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека

12 Января 2022 г.
Три пассажира автобуса обратились за медицинской помощью
Новости Красноярска: Фура столкнулась с «Газелью» ритуальной фирмы на трассе в Иркутской области

Фура столкнулась с «Газелью» ритуальной фирмы на трассе в Иркутской области

12 Января 2022 г.
Жертвами ДТП стали три человека
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

Бывшего сибирского полпреда похоронят в Подмосковье

10 Января 2022 г.
Анатолий Квашнин скончался в возрасте 75 лет
Новости Красноярска: Александр Усс поручил тщательно разобраться в смерти пациента в лесосибирской больнице

Александр Усс поручил тщательно разобраться в смерти пациента в лесосибирской больнице

10 Января 2022 г.
Прокуратурой и министерством здравоохранения начаты проверки
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru