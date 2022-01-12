Фура столкнулась с «Газелью» ритуальной фирмы на трассе в Иркутской области

Крупное ДТП произошло утром 12 января в Иркутской области. Его жертвами стали три человека.

Авария произошла на 1839-м км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». В районе Старой Ясачной столкнулись фура Volvo и автомобиль «Газель» одной из похоронных фирм.

«По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека и двое доставлены в медучреждение. Погибшие и пострадавшие участники дорожного движения находились в автомобиле «Газель», - рассказали о последствиях ДТП в главном управлении МВД России по Иркутской области.

Накануне вечером у села Кобляково Братского района Иркутской области столкнулись рейсовый автобус (он следовал по маршруту Братск - Усть-Илимск) и два большегруза. В этом случае обошлось без жертв. За медицинской помощью обратились шесть из 40 пассажиров автобуса. Трех из них пришлось госпитализировать.

Фото: © главное управление МВД России по Иркутской области