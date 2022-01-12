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За два рабочих дня в Красноярском крае трудоустроены 600 жителей

Главная Общество
Красноярск
10:33 12 Января 2022
общество, работа, в красноярском крае, трудосустройство, поиски
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При содействии службы занятости за два рабочих дня в Красноярском крае трудоустроены порядка 600 жителей. Первым трудоустроенным в этом году стал электрослесарь из Шарыпово. Он принят в АО «Разрез «Берёзовский».

— Когда мне предложили вакансию на таком серьёзном предприятии, – сразу согласился пройти собеседование. Первый рабочий день совпал с первым официальным рабочим днём в этом году, – поделился молодой человек.

Ежедневно для соискателей доступно более 60 тысяч вакансий от организаций. Нехватка сотрудников наблюдается в строительстве, на добывающих и обрабатывающих предприятиях, в сельском хозяйстве, здравоохранении и образовании. Ознакомиться с предложениями и откликнуться на них можно на единой цифровой платформе «Работа в России».

Отметим, что в прошлом году трудоустроены на постоянное место благодаря службе занятости 77 тысяч человек. Это рекордный показатель. 

Напомним, благодаря службе занятости населения в 2021 году трудоустроены более 2,2 тысячи жителей Красноярского края предпенсионного возраста. Самые востребованные профессии: врачи, фармацевты, инженеры, бухгалтеры, товароведы, администраторы, повара, специалисты по кадрам, слесари.

Фото: пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края

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