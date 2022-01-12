12 января
Красноярск
погода -8 °C
74.84
 
€ 84.88
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае мужчина отсудил у турфирмы почти 60 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
10:30 12 Января 2022
красноярск, роспотребнадзор, сочи, ачинск, отдых
версия для печати Ico_print

Роспотребнадзор помог жителю Ачинска вернуть деньги за некачественный отдых в Сочи. Мужчина купил путёвку за 42 тысячи рублей, но заселившись в отель узнал, что там ведётся активный ремонт. Шум от стройки не давал ему нормально отдыхать на протяжении всего отпуска. 

Кроме того, в номере не было горячей воды, интернета и сейфа для хранения вещей. Всё это было лишь на сайте туроператора. 

Вернувшись в Ачинск, мужчина потребовал от компании вернуть часть денег за путёвку и выплатить компенсацию морального вреда. Он рассчитывал получить 30000 тысяч рублей, но туроператор согласился возместить лишь 4 191,21 рублей. После этого турист обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты помогли ему составить исковое заявление и направили его в суд. Теперь ООО «Алеан-Турне» должна выплатить потребителю 58713, 19 рублей. Решение вступило в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малазии

«Королева Красноярска 2020» представит Россию на конкурсе «Мисс Азия Мира» в Малазии

12 Января 2022 г.
Свободное время девушка увлекается спортом, съёмками в кино и бизнесом
Новости Красноярска: В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

В Красноярске демонтировали 1 819 рекламных конструкций

12 Января 2022 г.
Доходы от рекламы в прошлом году — 162,7 млн рублей
Новости Красноярска: В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

В 2022 году Красноярский театр юного зрителя закроют на ремонт

12 Января 2022 г.
Малую сцену закроют в феврале
Новости Красноярска: Теперь владельцы «Пушкинской карты» могут оформить групповую покупку

Теперь владельцы «Пушкинской карты» могут оформить групповую покупку

12 Января 2022 г.
С 1 февраля карту начнут принимать в кинотеатрах России
Новости Красноярска: В Красноярском крае завершился сезон охоты

В Красноярском крае завершился сезон охоты

12 Января 2022 г.
Охотникам нужно сдать разрешения
Новости Красноярска: В Красноярском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека

В Красноярском крае в ДТП с участием пассажирского автобуса погибли четыре человека

12 Января 2022 г.
Три пассажира автобуса обратились за медицинской помощью
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

Младенец в коробке: в Новосибирской области спасли брошенного у дороги ребенка

9 Января 2022 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: В офисном здании на Калинина произошло возгорание

В офисном здании на Калинина произошло возгорание

10 Января 2022 г.
На месте работают 4 единицы техники и 15 человек личного состава
Новости Красноярска: Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

Иркутский альпинист погиб в горах Бурятии

9 Января 2022 г.
Еще один член группы туристов получил травму
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru