В Красноярском крае мужчина отсудил у турфирмы почти 60 тысяч рублей

Роспотребнадзор помог жителю Ачинска вернуть деньги за некачественный отдых в Сочи. Мужчина купил путёвку за 42 тысячи рублей, но заселившись в отель узнал, что там ведётся активный ремонт. Шум от стройки не давал ему нормально отдыхать на протяжении всего отпуска.

Кроме того, в номере не было горячей воды, интернета и сейфа для хранения вещей. Всё это было лишь на сайте туроператора.

Вернувшись в Ачинск, мужчина потребовал от компании вернуть часть денег за путёвку и выплатить компенсацию морального вреда. Он рассчитывал получить 30000 тысяч рублей, но туроператор согласился возместить лишь 4 191,21 рублей. После этого турист обратился в Роспотребнадзор.

Специалисты помогли ему составить исковое заявление и направили его в суд. Теперь ООО «Алеан-Турне» должна выплатить потребителю 58713, 19 рублей. Решение вступило в законную силу.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков