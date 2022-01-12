Свыше 4,3 тысячи жителей Красноярского края отучились бесплатно благодаря нацпроекту

В прошлом году свыше 4,3 тысячи жителей региона отучились по нацпроекту «Демография». Это безработные, женщины с детьми до трёх лет, люди старше 50 лет. Почти 80 % из них смогли трудоустроиться или открыть своё дело. Об этом рассказали на сайте правительства Красноярского края.

Обучение проводят Агентство развития профессионального мастерства, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В Красноярском крае их партнёры - Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, Сибирский федеральный университет и другие образовательные организации.

Самые востребованные направления: психология и педагогика, бухгалтерский учёт, охрана труда, управление государственными и муниципальными закупками, логистический менеджмент, бережливое производство, сварочные и smm-технологии, кадровое дело, web-дизайн, кондитерское мастерство.

Обучение проходило очно и дистанционно с использованием онлайн-площадок.