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Свыше 4,3 тысячи жителей Красноярского края отучились бесплатно благодаря нацпроекту

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Красноярск
10:20 12 Января 2022
работа, обучение, общество, в красноярском крае, пенсионеры
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В прошлом году свыше 4,3 тысячи жителей региона отучились по нацпроекту «Демография». Это безработные, женщины с детьми до трёх лет, люди старше 50 лет. Почти 80 % из них смогли трудоустроиться или открыть своё дело. Об этом рассказали на сайте правительства Красноярского края.

Обучение проводят Агентство развития профессионального мастерства, Национальный исследовательский Томский госуниверситет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В Красноярском крае их партнёры - Красноярский технологический техникум пищевой промышленности, Сибирский федеральный университет и другие образовательные организации.

Самые востребованные направления: психология и педагогика, бухгалтерский учёт, охрана труда, управление государственными и муниципальными закупками, логистический менеджмент, бережливое производство, сварочные и smm-технологии, кадровое дело, web-дизайн, кондитерское мастерство.

Обучение проходило очно и дистанционно с использованием онлайн-площадок.

— Знания мне пригодятся. К концу обучения появилась идея осуществить свой проект, связанный с поддержкой детей-инвалидов и их родителей, — поделилась жительница Красноярска Людмила, освоившая специальность «Социальное предпринимательство».

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